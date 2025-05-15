Kupa canavarı Galatasaray

2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar kupada 19. kez mutlu sona ulaştı. Kupayı kazanarak direkt Avrupa’ya gitme hayali kuran Karadeniz ekibi ise turnuvaya buruk bir şekilde veda etti. Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, finale imzasını atarak maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşma Galatasaray’ın istediği şekilde başladı. Ön alan baskısıyla rakibine nefes aldırmayan sarıkırmızılılar, geçiş oyunuyla etkili oldu. 5. dakikada Yunus'un pasında Barış Alper, penaltı noktası üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Trabzonspor ilk net pozisyonunu 31. dakikada yakaladı. Banza’nın pasında Ozan, şutunda Günay’ı geçemedi. İkinci yarıya da G.Saray hızlı başladı. 46’da Barış Alper’in pasında Osimhen, rakibini geçtikten sonra Uğurcan’ı kapattığı köşeden avladı. 63’te Morata’nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus’un içeri çevirdiği topu önünde bulan Osimhen, boş fileleri havalandırdı.