63'üncü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.





Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.





Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 46 ile 63. dakikada Victor Osimhen (2) attı.





19. kez müzesine götürdü

Trabzonspor'u geçerek Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, kupayı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.

Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu oldu

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.





6 yıl sonra yeniden kazandı

Galatasaray, bu maçla birlikte bu maçla birlikte Türkiye Kupası'nda 24. kez final oynadı. Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihindeki finalde Akhisarspor'u yenen sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra bu başarısını Gaziantep'te tekrarladı.





Galatasaray ile 4, toplamda 6. kupası kazandı

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa'da da 1 kez mutlu sona ulaşan Buruk, kupa sayısını da 4'e çıkardı. 51 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk, Akihisarspor ile de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Futbolculuk döneminde de Türkiye Kupası'nı alan Okan Buruk, bunların 4'ünü Galatasaray'da, 1'ini de Beşiktaş'ta kazandı.





GALATASARAY'IN KUPAYA KAVUŞTUĞU AN:





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5' Osimhen'in pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yunus Akgün rakibini geçerek pasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

12' Anthony Nwakaeme'nin pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oleksandr Zubkov bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

25' Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pedro Malheiro son çizgiye inmeden ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Ozan Tufan kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

31' Bordo mavililer gole çok yaklaştı. Savunmada Davinson Sanchez'in yaptığı hatayı değerlendiren Ozan Tufan kaleci ile karşı karşıya kaldu ve yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay Güvenç açıyı kapatarak mutlak bir gol şansına engel oldu.

İKİNCİ YARI

46' Galatasaray, Victor Osimhen ile farkı ikiye çıkarttı! Sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün ara pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru hareketlenen Victor Osimhen'e gönderdi. Golcü oyuncu topla buluştu ve yerden vuruşunu yaparak topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

63' Galatasaray, Victor Osimhen ile durumu 3-0'a getirdi. Hızlı gelişen atakta Morata'nın pası ile topla buluşan Yunus Akgün ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Victor Osimhen bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelere gönderdi: 0-3.





TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.





Rekabette 6 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı. Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 lig müsabakasında da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, son randevuyu 3-0 kazanarak seriyi 6 maça çıkardı.

Bu sezonki 3 randevunun galibi Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 3. kez karşılaştığı Trabzonspor karşısında kayıp yaşamadı. Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı. İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı. İki ekip bu sezonki üçüncü randevuya Türkiye Kupası finalinde çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-0 galip ayrılarak kayba izin vermedi.





Barış Alper, bu sezon 13. golünü attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 47. resmi maçına çıkan Barış Alper, 5. dakikada fileleri havalandırarak müsabakadaki gol perdesini açtı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 kez tabelayı değiştirdi.





Osimhen, Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Süper Lig'de 28 maçta 24 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede olan Osimhen, kupa finalinde "Double" yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki 4. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 müsabakada 6 golü bulunan yıldız santrfor, 39. resmi müsabakada 35 gole ulaştı. Osimhen, bu performansıyla Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduran eski Galatasaraylı Mario Jardel'i (34) geçerek rekor kırdı.

Taraftarlardan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a sevgi gösterisi

Galatasaray taraftarı, kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu. Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa çok yaklaşan sarı-kırmızılı takımı destekleyen futbolseverler, Türkiye Kupası zaferini de büyük sevinçle karşıladı. Taraftarlar, sırasıyla teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in adını bağırdı. Taraftarlar, Dursun Özbek'e "Büyük başkan" diye seslendi.





Taraftardan Osimhen isteği

Galatasaray taraftarları, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasını istedi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, maçın son anlarında, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor." şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, maçın ardından galibiyet "üçlü"sünü 2 gol atan Osimhen'den istedi. Taraftarın talebini yerine getiren 26 yaşındaki santrfor, daha sonra şampiyonluğun sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. Osimhen, sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanmıştı.





Muslera, Günay'a koştu

Galatasaray'daki 14 sezonda büyük başarılar yakalayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, şampiyonluğu mevkidaşı Günay Güvenç ile kutladı. Tecrübeli file bekçisi Günay, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta da kaleyi korudu. Başarılı bir performans sergileyen Günay, şampiyonluğa büyük katkı verdi. Trabzonspor galibiyetinin ardından sahaya çıkan Muslera, koşarak gittiği Günay'a sarıldı. Unutulmaz file bekçisi, kendi adını seslenen tribünlere Günay'ı götürdü. İki file bekçisi birlikte "üçlü" çektirerek şampiyonluk sevincini yaşadı.















