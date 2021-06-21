Spor Kuzey Makedonyanın yıldızı Goran Pandev futbol kariyerine son verdi
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Kuzey Makedonya'nın yıldızı Goran Pandev futbol kariyerine son verdi

Kuzey Makedonya'nın yıldızı Goran Pandev futbola veda etti. 37 yaşındaki yıldız Hollanda ile oynadıkları son grup maçında oyundan alınırken duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Makedonyanın yıldızı Goran Pandev futbol kariyerine son verdi
Goran Pandev sahadan ayrılırken duygusal anlar yaşadı.

Kuzey Makedonya'nın yıldız futbolcusu Goran Pandev, milli takım kariyerine son verdi. 37 yaşındaki futbolcu son maçına Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda karşısında çıktı.

Mücadele öncesinde Hollanda Milli Takım Kaptanı Wijnaldum'un 122 numaralı Hollanda formasını hediye ettiği futbolcu oyundan alındığında ise eski takım arkadaşı Wesley Sneijder ayağa kalkarak kendisini alkışladı.

  • Sahadan ayrılırken duygulandığı görülen futbolcu kariyerini sonlandırdı. Pandev önceki günlerde ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini söylemiş ve futbolun içinde farklı görevlerde bulunmak istediğini ifade etmişti.

Goran Pandev, ülkemizde Galatasaray forması giymiş ve Inter'de olduğu gibi sarı kırmızlılarda da Sneijder ile takım arkadaşı olmuştu.

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