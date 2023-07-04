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Spor

Kuzyaev ve Amartey imzaya kaldı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, savunma oyuncusu Amartey ve orta saha Kuzyaev transferine ilişkin açıklama yaptı. Kazancı iki ismin transferinde sona gelindiğini belirtti.

09:26 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Amartey - Kuzyaev

Amartey - Kuzyaev

Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı takımın transfer gündemindeki futbolcuların son durumları hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Kazancı, "Kuzyaev ve Amartey transferlerini tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.


Basında çıkan diğer isimler hakkında da konuşan Kazancı, şu açıklamayı yaptı:


''Coutinho'nun yıllık ücreti 7 milyon Euro. Şu an imkansız. Lanzini, Zajc ve Yusuf Yazıcı gündemimizde yok. Onana için kiralama teklifinde bulunduk fakat Lens takımı bonservisiyle vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk. Halil Dervişoğlu için Brentford 2 milyon Euro bonservis istedi. Bonservis ödemeden bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifimizi kabul etmediler. Beklemeye geçtik. Tayfur Bingöl için Alanyaspor 1 milyon Euro istiyor. Eğer bonservis bedeli düşerse tekrar görüşürüz. Saiss için beklentimizi karşılayan teklif gelirse ayrılığına onay veririz."



#Beşiktaş
#Daler Kuzyaev
#Daniel Amartey
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