Kuzyaev ve Amartey imzaya kaldı

Basında çıkan diğer isimler hakkında da konuşan Kazancı, şu açıklamayı yaptı:

''Coutinho'nun yıllık ücreti 7 milyon Euro. Şu an imkansız. Lanzini, Zajc ve Yusuf Yazıcı gündemimizde yok. Onana için kiralama teklifinde bulunduk fakat Lens takımı bonservisiyle vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk. Halil Dervişoğlu için Brentford 2 milyon Euro bonservis istedi. Bonservis ödemeden bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifimizi kabul etmediler. Beklemeye geçtik. Tayfur Bingöl için Alanyaspor 1 milyon Euro istiyor. Eğer bonservis bedeli düşerse tekrar görüşürüz. Saiss için beklentimizi karşılayan teklif gelirse ayrılığına onay veririz."