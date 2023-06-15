Kulüpten kendisine kalması veya gitmesi yönünde bir talep gelmediğini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrılığa da acık kapı bırakan Danimarkalı futbolcu, "Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz" ifadelerini kullandı.