32 yaşındaki Danimarkalı bek, Trabzonspor formasıyla 45 maçta görev yaparken 3 gol 1 asistle oynadı.
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başı kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Danimarkalı Stryger Jens Larsen, ülkesinin basınına konuştu.
Bordo-mavililerin bütçesini düşürme isteği doğrultusunda yolları ayırmayı düşündüğü Larsen, bordo-mavili kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve Trabzonspor'da devam etmeyi planladığını söyledi.
Kulüpten kendisine kalması veya gitmesi yönünde bir talep gelmediğini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrılığa da acık kapı bırakan Danimarkalı futbolcu, "Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz" ifadelerini kullandı.