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Spor

Larsen devam etmek istiyor

Trabzonspor'da yeni sezon planlaması doğrultusunda çalışmalar devam ederken, kadro maliyetini düşürmek için de bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Bu planlama doğrultusunda ayrılması muhtemel isimlerden biri olan Jens Larsen, Trabzonspor'da kalmayı istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:42 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
32 yaşındaki Danimarkalı bek, Trabzonspor formasıyla 45 maçta görev yaparken 3 gol 1 asistle oynadı.

32 yaşındaki Danimarkalı bek, Trabzonspor formasıyla 45 maçta görev yaparken 3 gol 1 asistle oynadı.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başı kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Danimarkalı Stryger Jens Larsen, ülkesinin basınına konuştu.


Bordo-mavililerin bütçesini düşürme isteği doğrultusunda yolları ayırmayı düşündüğü Larsen, bordo-mavili kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve Trabzonspor'da devam etmeyi planladığını söyledi.


Kulüpten kendisine kalması veya gitmesi yönünde bir talep gelmediğini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrılığa da acık kapı bırakan Danimarkalı futbolcu, "Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz" ifadelerini kullandı.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Jens Larsen
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