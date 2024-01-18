Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. 32 yaşındaki sağ bek Jens Stryger Larsen'in sözleşmesi feshedildi.
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.
Larsen, Trabzonspor kariyerinde 62 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.