Real Madrid, LaLiga 22. haftasında deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu. Madrid ekibi karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.





Galibiyeti getiren golleri dakika 65' Vinicus Jr ve 84' Tchoumeni kaydetti. Las Palmas'In tek golü dakika 53' Javier Munoz attı.





Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna dahil oldu.





Real Madrid bu galibiyetle 2. sıradaki Girona'nın iki puan üzerinde liderliğini sürdürdü.





Arda Güler maçın son dakikalarında ilk golüne çok yaklaştı. İşte o anlar;

Arda Güler, ilk golüne çok yaklaştı pic.twitter.com/aPe3JtLCm3 — SPOR (@yenisafakspor) January 27, 2024

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇ SONUCU

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

2' Marvin'in Marvin'den yaptığı orta, Carvajal'ı uzaklaştıramadı ve topu uzak direkteki Moleiro'ya bıraktı, ancak şutu Alman stoper tarafından püskürtüldü.

14' Alman stoper, Kroos'un teslimatından sonra bir kafa vuruşu arıyordu, ancak Álex Suárez'in yeterince rahatsız ettiği golü bulamadı.

34' Real Madrid, Vinicius'un etkili pasıyla kontra atağa çıktı, ancak Rodrygo'nun şutu direk dibinden dışarı çıktı.





41' Vinicius bir kez daha denedi ama bu kez uzak mesafeden şutu auta gitti.

İKİNCİ YARI

52' Las Palmas yandan ortasında gelişine Javi Munoz'un vuruşuyla 1-0 öne geçti.





65' Gelişen atakta Camavinga'nın nefis pasına hareketlenen Vinicius Jr çarpraz pozisyonda topu ağlara gönderdi 1-1.

81' Milli oyuncu Arda Güler, Camavinga'nın yerine dahil oldu.





84' Kroos'un kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Tchouameni kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi 1-2.

90+8' Hızlı gelişen Real Madrid atağında Arda Güler karşı karşıya pozisyonda topu ayağından aştı. Real Madrid mücadeleyi 2-1 kazandı.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

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