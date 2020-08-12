Las Palmas Başkanı Miguel Angel açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık
Başkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. Sarı lacivertlilere müjdeli haberi Las Palmas Başkanı Miguel Angel verdi. Başkan Angel, Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Urugaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.
Las Palmas Başkanı Miguel Angel, düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi. Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullandı.
Barcelona'yı reddettiğini açıklamıştı
Lemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.
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