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Las Palmas Başkanı Miguel Angel açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık

Başkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. Sarı lacivertlilere müjdeli haberi Las Palmas Başkanı Miguel Angel verdi. Başkan Angel, Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mauricio Lemos, bu sezon 27 maçta 1 gol kaydetti.

Mauricio Lemos, bu sezon 27 maçta 1 gol kaydetti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Urugaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.

Las Palmas Başkanı Miguel Angel, düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi. Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano'da 'Uruguay'lıydı.
2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano'da 'Uruguay'lıydı.

  • Barcelona'yı reddettiğini açıklamıştı
  • Lemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?
Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?

Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos ile anlaştığı iddia edildi.La Provincia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Haberin detayında resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağına yer verildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.Barcelona'yı reddettiğini söylemiştiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı. Mauricio Lemos kimdir?28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Mauricio Lemos'u aşağıdaki linkten izleyebilirsinizFenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafıFenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi: Bonservis ve maaşa gerek yok


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