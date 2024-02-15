UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio evinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti.
Lazio, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Bayern Münih’i ağırladı. Maç Lazio’nun 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü 69. dakikada Ciro Immobile’den geldi. Lazio - Bayern Münih maç özeti haberimizde.
LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇ SONUCU
LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 dakika önce