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Spor

Bayern Münih'e deplasmanda Lazio şoku: Upamecano kırmızı yedi, tur riske girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio evinde Bayern Münih’i konuk etti. Ev sahibi Lazio maçtan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Bayern Münih’te Dayot Upamecano maçın 67. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Gol dakika 69’ta Ciro Immobile’den geldi. Lazio - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:05 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio evinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio evinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti.

Lazio, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Bayern Münih’i ağırladı. Maç Lazio’nun 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü 69. dakikada Ciro Immobile’den geldi. Lazio - Bayern Münih maç özeti haberimizde.

LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Lazio - Bayern Münih maç özetini izlemek için

LAZİO - BAYERN MÜNİH MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#Lazio
#Bayern Münih
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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