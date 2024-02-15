Bundesliga 21. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 18' Josip Stanisic, 50' Alex Grimaldo ve 90' Jeremie Frimpong kaydetti. Leverkusen puanını 55'e yükselterek en yakın rakibi Bayern Münih'e 5 puan fark attı. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçının özetine ve Bundesliga puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.