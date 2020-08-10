Vedat Muriqi için devler sıraya girdi

Lazio’dan sonra West Bromwich Albion da Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı. Lazio, Kosovalı forvetin bonservisi için bonuslarla birlikte 18 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken, sarı-lacivertliler 20 milyon eurodan aşağı Vedat’ı satmayı düşünmüyor.

Lazio adına görüşmeleri sportif direktör Igli Tare, Emre Belözoğlu ile birlikte yapıyor. Lazio teknik direktörü Inzaghi, Immobile ile Vedat Muriqi’i beraber oynatmayı planlıyor, bu nedenle İtalyan kulübü Vedat Muriqi transferinde ısrarcı.

West Bromwich'de devreye girdi

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve Lazio’nun Vedat’ı mutlaka kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Lazio ile pazarlıklar devam ederken, Premier Lig’in yeni ekibi West Bromwich Albion da Vedat Muriqi için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifini sundu. Fenerbahçe, Vedat Muriqi için yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Fedor Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe bu transferlerin ardından harcama limitlerine rağmen gözünü golcü oyunculara çevirdi. Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından sarı-lacivertliler bu bölgeye oyuncu kazandırmak için Fedor Smolov'u gözüne kestirdi.TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan golcü oyuncu için Rus ekibi transfer görüşmelerine sıcak bakıyor.Fedor Smolov kimdir?Fedor Smolov 9 Şubat 1990 yılında Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev alan oyuncu, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giyiyor.2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.Fedor Smolov geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe'nin transfer hedefi Stiven MendozaLe 10 Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile ilgileniyor. Fransız ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.Stiven Mendoza kimdir?27 Haziran 1992 Kolombiya doğulumlu olan Stiven Mendoza, futbola ülkesinde başladı. 28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendoza, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı ve 1 karşılaşmada görev yaptı. Mendoza'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktıFenerbahçe'de Erol Bulut'un merakla beklenen yardımcısı belli oldu

Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı: İşte son teklif Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattıklarını açıklarken, bir yandan da Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.İlk teklif kabul edilmediLaziolu yöneticiler İstanbul'a gelerek, Vedat Muriqi için 15 milyon euro + 3 milyon euro da bonus teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise bu teklifi kabul etmeyerek, kapıyı 25 milyon eurodan açtı. Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdıLazio'nun Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, daha önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus öneren Lazio, yeni teklif olarak 18 milyon euroya çıktı. İtalyanlar bonussuz olarak 18 milyon euro teklifte bulunurken, Fenerbahçe'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından da pay almak istiyor.Vedat Muriqi bu sezon neler yaptı?7 Temmuz 2019 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, bu sezon 36 maçta 17 gol ve 7 asistle oynadı. İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlarWest Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay