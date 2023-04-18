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Spor

ÖZET | Liverpool-Leeds United: 6-1

Liverpool, 4 maçlık galibiyet hasretini farklı skorla bitirdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri deplasmanda Leeds United'ı 6-1 mağlup etti.

11:32 . 18/04/2023 Salı
AA
Salah ve Jota maçta ikişer gol attı.

Salah ve Jota maçta ikişer gol attı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Leeds United'a konuk oldu.


Ligin 31. hafta mücadelesinde ilk yarı, 35. dakikada Cody Gakpo ve 39. dakikada Muhammed Salah'ın golleri ile 2-0 Liverpool üstünlüğünde tamamlandı.


Maçın 47. dakikasında Leeds United, Luis Sinisterra'nın golüyle farkı bire indirse de Liverpool'da 52. dakikada Diogo Jota, farkı tekrar ikiye çıkardı.


Salah, 64. dakikada skoru 4-1'e getirirken, Jota, maçın 73. dakikasında skoru 5-1'e taşıdı. Maçın son golü ise 90. dakikada Darwin Nunez'den geldi ve Liverpool müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de 47 puanla 8. sırada yer alırken, Leeds United ise 29 puanla 16. sırada kaldı.


Leeds United-Liverpool maç özeti:









#Premier Lig
#Liverpool
#Leeds United
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