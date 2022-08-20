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Jamie Vardy imzayı attı

İngiliz ekibi Leicester City, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı.

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Haber Merkezi AA
Leicester Cityde Jamie Vardynin sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Vardy'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor" ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen mayıs ayında kulüpte 10. yılını kutladı.

Leicester City formasıyla tüm müsabakalarda 387 maça çıkan Vardy, 164 gole imza attı.

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