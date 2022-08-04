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Libertadores Kupası heyecanı sürüyor

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliğini taşıyan turnuvanın çeyrek finalinde, iki maç oynandı.

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Haber Merkezi AA
Libertadores Kupası heyecanı sürüyor
Atletico Mineiro, dünkü maçta 4,232,050,90 Brezilya Reali gişe hasılatı topladığını açıkladı.

2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçları oynandı. Bu maçlarda Velez Sarsfield, konuk ettiği Talleres'i 3-2 mağlup ederken, Atletico Mineiro ile Palmeiras ise 2-2 berabere kaldı.

Velez galip

Arjantin temsilcilerini karşı karşıya getiren karşılaşmada, Velez Sarsfield, konuk ettiği Talleres'i 5. ve 73. dakikalarda Janson, 90. dakikada Fernandez'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Talleres ise 81. dakikada Santos ve 87. dakikada Garro ile ağları sarsarak tur umudunu rövanş maçına bıraktı.

Atletico koruyamadı

57.140 bin kişinin takip ettiği Brezilya temsilcilerinin karşılaşmasında, Atletico Mineiro ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Atletico Mineiro, 45+1. dakikada penaltıdan Hulk ve 47. dakikada Murilo Cerqueira'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekipte Murilo Cerqueira, 59. dakikada bu kez rakip fileleri havalandırırken, maçın sonucunu ise 90+2. dakikada Danilo'nun golü belirledi.

  • Bu maçların rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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