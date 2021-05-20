Libertadores Kupası'nda unutulmayacak galibiyet: Kalecisiz ve yedeksiz kazandılar Arjantin'in köklü futbol takımlarından River Plate, kadrosundan 20 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusunun kaleye geçtiği ve yedek oyuncusu olmadığı için değişiklik yapamadığı Libertadores Kupası grup maçını kazandı.

Haber Merkezi 20 Mayıs 2021, 09:15 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2021, 09:20 AA