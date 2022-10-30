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Libertadores Kupası'nı Flamengo kazandı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde Athletico Paranaense'yi 1-0 yenen Flamengo, şampiyon oldu. Detaylara ve maçın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Libertadores Kupasını Flamengo kazandı, maç özeti izle
Flamengo, Libertadores Kupası'nı 3. kez müzesine götürdü.

Güney Amerika'nın en büyük kulüpler turnuvası olan Libertadores Kupası finalinde Athletico Paranaense'yi 1-0 yenen Flamengo, şampiyon oldu.

Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçında, Brezilya temsilcileri Flamengo ile Athletico Paranaense karşılaştı.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Banco Pichincha Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Flamengo, 45 4. dakikada Gabriel Barbosa'nın golüyle 1-0 kazanarak şampiyon oldu. Athletico Paranaense'de Pedro Henrique, 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşan Flamengo, 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile 2023 Recopa Sudamericana finalinde yer almaya hak kazandı. Brezilya temsilcisi, 2023 Libertadores Kupası'na da grup aşamasından başlayacak.

Flamengo - Athletico Paranaense maç özeti izle

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