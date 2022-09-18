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Gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti: 9. saniye

Nice forması giyen Jean-Clair Todibo, Angers maçının 9. saniyesinde gördüğü kırmızı kartla Ligue 1 tarihine geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligue 1deki en erken kırmızı kart: Todibonun 9. saniyede oyundan atıldığı pozisyonu izle
Kırmızı kartın çıktığı anda süre 9. saniyeyi gösteriyordu.

Fransa 1. Lig'de (Ligue 1) Nice'in sahasında Angers'i konuk ettiği maçta şaşkına çeviren bir an yaşandı.

Ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Jean-Clair Todibo, maçın henüz 9. saniyesinde rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Mücadelenin hakemi Bastien Dechepy, son adam olduğu düşüncesiyle 22 yaşındaki futbolcuyu oyundan ihraç etti.

Bu pozisyonda sarı yerine kırmızı kart çıkması tartışma çıkarırken, hakem kararını değiştirmedi.

Todibo böylece, Ligue1'de en erken kart gören oyuncu olarak tarihe geçti.

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