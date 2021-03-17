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Lille Fransa Kupası'na son 16'da veda etti: Yusuf Yazıcı'nın şanssız günü

Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Fransa Kupası son 16 turunda deplasmanda deplasmanda Paris Saint Germain'e 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Lille'de Yusuf Yazıcı, 78'inci dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG ile Lille arasında oynanan Fransa Kupası maçında milli futbolcu Yusuf Yazıcı kazanılan penaltı atışını kaçırdı .
PSG ile Lille arasında oynanan Fransa Kupası maçında milli futbolcu Yusuf Yazıcı kazanılan penaltı atışını kaçırdı .

Fransa Kupası son 16 turunda PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Icardi ile 41'inci dakikada penaltıdan ve 90+3'üncü dakikada Mbappe kaydetti.

Konuk Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Burak Yılmaz mücadelenin 46'ncı dakikasında yerini Jonathan David'e bıraktı. Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada diğer bir milli futbolcu Zeki Çelik ise 74 dakika forma giydi.

  • Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 78'inci dakikasında bir de penaltı atışından faydalanamadı.

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