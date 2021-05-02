Lille'de Türk fırtınası: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten muhteşem goller Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, evinde ağırladığı Nice'i milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Lille-Nice maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2021, 09:15 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2021, 09:17 AA