Lille'den tarihi fark: Yusuf Yazıcı ve arkadaşları gol oldu yağdı

Geçen yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Real Madrid'in Kral Kupası'nda Arandina'yı 3-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, performansıyla kendisne hayran bıraktı. 59 dakika sahada kalan ve bir topu direkten dönen Arda Güler'in ilk maç performansını haberimizden izleyebilirsiniz.