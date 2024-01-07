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Spor

Lille'den tarihi fark: Yusuf Yazıcı ve arkadaşları gol oldu yağdı

Lille, Fransa Kupası'nda ağırladığı amatör lig ekibi Golden Lion'u 12-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2 gol 2 asistlik performansıyla takımının en iyileri arasında yer aldı.

10:18 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 10:19 - 7/01/2024 Pazar
DHA
Yusuf Yazıcı'nın son dönemdeki yükselişi devam ediyor.
Yusuf Yazıcı'nın son dönemdeki yükselişi devam ediyor.

Lille, Fransa Kupası son 32 turunda, Golden Lion’u Decathlon Arena’da ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı, 11’inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, 45’inci dakikada takımının 7’nci golünün altına imzasını atarken, karşılaşmada 2 de asist yaptı.


Lille, Golden Lion’u Yusuf Yazıcı (2), Jonathan David (3), Edon Zhegrova (3), Hakon Haraldsson (2), Tiago Santos ve Amine Messoussa’nın golleriyle 12-0 mağlup etti.


Yusuf Yazıcı’nın takımı Lille, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi.


Lille takımı, 12-0 yendikleri Golden Lionlu oyuncuları maç sonu alkışladı:





#Fransa Kupası
#Lille
#Yusuf Yazıcı
#Golden Lion
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