Lille'den tarihi fark: Yusuf Yazıcı ve arkadaşları gol oldu yağdı

Lille, Fransa Kupası son 32 turunda, Golden Lion’u Decathlon Arena’da ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı, 11’inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, 45’inci dakikada takımının 7’nci golünün altına imzasını atarken, karşılaşmada 2 de asist yaptı.
Lille, Golden Lion’u Yusuf Yazıcı (2), Jonathan David (3), Edon Zhegrova (3), Hakon Haraldsson (2), Tiago Santos ve Amine Messoussa’nın golleriyle 12-0 mağlup etti.
Yusuf Yazıcı’nın takımı Lille, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi.