Lincoln Henrique Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna ilk takviyeyi yaptı. Sarı-lacivertli takım, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
- Bonservis ücreti belli oldu
- Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique için Santa Clara'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler aynı zamanda Brezilyalı oyuncuya senelik 750 bin euro ödeyecek.
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Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W6ifpJDvvh
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