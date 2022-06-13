Lincoln Henrique Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna ilk takviyeyi yaptı. Sarı-lacivertli takım, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bonservis ücreti belli oldu

Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique için Santa Clara'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler aynı zamanda Brezilyalı oyuncuya senelik 750 bin euro ödeyecek.

SPOR Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor