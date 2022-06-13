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Lincoln Henrique Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaştığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lincoln Henrique Fenerbahçede
Lincoln Henrique

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna ilk takviyeyi yaptı. Sarı-lacivertli takım, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

  • Bonservis ücreti belli oldu
  • Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique için Santa Clara'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler aynı zamanda Brezilyalı oyuncuya senelik 750 bin euro ödeyecek.

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