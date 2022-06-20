Lincoln Henrique: İdolüm Ronaldinho

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu oluğunu ifade eden Lincoln Henrique, "Bu sezon büyük başarılar elde edebilmemiz için çok çalışacağım" diye konuştu.

"Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü"

Jorge Jesus'un dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olduğunu dile getiren Lincoln, "Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Kariyerime çok katkıları olacak. Ben de bunun için hazırım. Fenerbahçe Kulübü olarak, hocamız, taraftarlarımız, oyuncularımızın birlik olup çalışması gerekiyor, bu sezon istediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için" şeklinde konuştu.

"Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir"

10 numara pozisyonunda oynadığını hatırlatan Lincoln, "Ofansif orta saha oyuncusuyum ama günümüzde futbolcuların 2-3 farklı pozisyonda oynayabilmesi gerekiyor. Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir. Hangi formayı giyeceğime karar vermedim. Türkçe bazı kelimeler öğreniyorum. Çok fazla bilmiyorum" dedi.

"Beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu"

Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandığını kaydeden Lincoln Henrique, "Çok mutlu oldum. Menajerime de; Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak istiyorum, Jorge Jesus'la çalışmak istiyorum dedim. Gerçekten bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Tabii ki hocamızla da gerekli konuşmaları yaptık. Ben her zaman hangi pozisyonda ihtiyaç duyulursa elimden gelenin en iyisini yapacağım. 10 numara dediğiniz pozisyon çok fazla kalmadı. Geçmişten bir örnek vermemi isterseniz her zaman Ronaldinho'yu örnek aldım. Hepimizin benzer karakteristik özellikleri olabilir saha içerisinde ama beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu" şeklinde konuştu.

"Tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor"

Lincoln Henrique, kendisinin karakteristik özelliğinin Jesus'a sorulması gerektiğini belirterek, "Portekizde O'na karşı çok fazla oynama imkanım oldu. Tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor, nasıl oynadığımı, hani pozisyonda oynadığımı çok iyi biliyor. Aynı şekilde yeni katılan arkadaşlarımız için de geçerli. Hocamız, hangimizden hangi şekilde verim alacağını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupalar kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil"

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Türkiye'de 5 sene önce forma giydiğini ve çok şey değiştiğini dile getiren Lincoln, "Yaklaşık 18 yaşındaydım, futbol anlamında çok daha fazla olgunlaştım, çok daha fazla geliştim. Çünkü biz futbolcular yeni şeyler öğreniriz. Ben de kendimi geliştirmeye çalıştım. Hiç şüphe yok ki o halimden çok daha farklıyım şu anda. Bizim hedeflerimiz tabii ki kupalar kazanmak. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupalar kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde de bir ön eleme oynayacağız. Bizim ilk hedefimiz ön elemeleri geçip grup aşamasına kalabilmek" diye konuştu.

"Gol sevinçlerimi aileme adıyorum"

Gol sevinçlerini genelde ailesine adadığını ifade eden Lincoln, şunları söyledi:

"Çünkü ailesine çok bağlı bir insanım. Küçük çocuğumun baş harfi olan 'E' harfini yapıyorum. Genellikle ailemi anmayı tercih ediyorum. Umarım bu sene o tarz sevinçleri çok yaparım."

"Yeni bir meydan okumaya kendimi hazır hissettim"

Lincoln Henrique, hayatta hatalardan her zaman dersler çıkarıldığını ifade ederek, "Benim de 3 yıl boyunca Porto'da üst seviye futbol oynama imkanım oldu. Yeni bir meydan okumaya kendimi hazır hissettim. Buradan teklif geldiğinde ikinci kez düşünmedim. Gerçekten çok büyük bir takımdayım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Sahne bizim şu anda" şeklinde konuştu.

"Kulüp tarihine geçmek istiyorsak kupalar kazanmamız gerekiyor"

"Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncuları olmuştur" diyen Lincoln, "Kulüp tarihine geçmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor. Ben de aynı şekilde çok çalışacağım. Takım arkadaşlarımızla birlikte kulüp tarihine geçebilmek için çok çalışacağız. Yapmamız gereken çok fazla şey var ama biliyoruz ki bu kulübün tarihine geçmek istiyorsak kupalar kazanmamız gerekiyor" dedi.

"Ben futbolda her zaman her şeye hazırım"

Profesyonel futbolcuların her zaman her şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Lincoln, "Şükürler olsun ki ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Dolayısıyla benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Benim için baskı aileme en iyi şekilde bakabilmektir. Futbol benim için bir baskı değil. Ben futbolda her zaman her şeye hazırım. Gerçekten aşık olduğum işi yapıyorum Çok çalışmamız gerekiyor ki şu ana kadar öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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