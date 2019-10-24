Lionel Messi Şampiyonlar Ligi'inde bir ilke imza attı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Liverpool rahat kazandı

Turnuvanın son şampiyonu Liverpool, E Grubu'nda konuk olduğu Belçika ekibi Genk'i 4-1 mağlup etti. İngiltere ekibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikalarda Alex Oxlade-Chamberlain, 77. dakikada Sadio Mane, 87. dakikada Muhammed Salah attı. Genk, tek golünü 88. dakikada Stephen Odey ile buldu. Liverpool, bu galibiyetle 6 puana ulaştı.

🤩 The Reds 🤩 pic.twitter.com/17Q2p8gsr1 — Liverpool FC (@LFC) 23 Ekim 2019

Barça deplasmanda kazandı

F Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi. Barcelona'nın gollerini 3. dakikada Lionel Messi, 57. dakikada kendi kalesine Peter Olayinka, ev sahibi takımın golünü 50. dakikada Jan Boril kaydetti. Barcelona, bu galibiyetle 7 puana çıktı ve liderliğe yerleşti.

💪 Maaaaaç bitti!#SlaviaBarça (1-2)

⚽ Bořil / Messi ve Olayinka (k.k.)

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/FTrzlWXD6o — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 23 Ekim 2019

Messi'den bir ilk

Bu arada Messi, İspanyol Raul ve Portekizli Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma gol atan 3. oyuncu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 15 sezon en az bir gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.

🏆 @ChampionsLeague

Leo #Messi gol sayıları:



05/06 ✅ 1⚽

06/07 ✅ 1⚽

07/08 ✅ 6⚽

08/09 ✅ 9⚽

09/10 ✅ 8⚽

10/11 ✅ 12⚽

11/12 ✅ 14⚽

12/13 ✅ 8⚽

13/14 ✅ 8⚽

14/15 ✅ 10⚽

15/16 ✅ 6⚽

16/17 ✅ 11⚽

17/18 ✅ 6⚽

18/19 ✅ 12⚽

19/20 ✅ 1⚽

(Devam edecek...) — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 23 Ekim 2019

Inter, Dortmund'u 2-0'la geçti

İtalya ekibi Inter, F Grubu'ndaki diğer maçta Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçti. Ev sahibi Inter'in gollerini 22. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Antonio Candreva kaydetti. Bu skorla Inter, grupta 4 puanlı Borussia Dortmund'u yakaladı.

🥰 | MOOD



💪💪💪#InterBorussiaDortmund 2⃣-0⃣#InterBVB #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/uLzl3CGqtx — Inter (@Inter) 23 Ekim 2019

Lille puanı son anda kurtardı

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçta Fransa ekibi Lille, H Grubu'nda ağırladığı İspanya temsilcisi Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 63. dakikada Denis Cheryshev, Lille'in golünü 90+5. dakikada Jonathan Ikone attı. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, mücadelenin tamamında sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 71 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Valencia 4, Lille bir puana çıktı.