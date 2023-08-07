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Spor

Lionel Messi şovunu yaptı

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami, çeyrek finale yükseldi.

12:08 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Lionel Messi son 4 maçta 7 gole ulaştı.

Lionel Messi son 4 maçta 7 gole ulaştı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Inter Miami, son 16 turunda Dallas ile Frisco kentindeki Toyota Stadı'nda karşılaştı.


Karşılaşmanın normal süresi, 4-4 eşitlikle sona erdi. Inter Miami, 6. ve 85. dakikalarda Messi, 65. dakikada Benjamin Cremaschi, 80. dakikada Marco Farfan'la (kendi kalesine), Dallas ise 37. dakikada Facundo Quignon, 45. dakikada Bernard Kamungo, 63. dakikada Alan Velasco ve 68. dakikada Robert Taylor (kendi kalesine) ile fileleri havalandırdı. Messi'nin maçın son bölümünde takımına beraberliği getiren golü, frikikten geldi.


Penaltılara geçilen karşılaşmada Inter Miami, rakibini 5-3'le geçerek turnuvada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. ABD temsilcisinde çıktığı 4 maçın her birinde ağları sarsan 36 yaşındaki Messi ise toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.


Lionel Messi'nin muazzam frikik golü:



#Lionel Messi
#Inter Miami
#Frikik
#Gol
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