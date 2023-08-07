Lionel Messi şovunu yaptı

Karşılaşmanın normal süresi, 4-4 eşitlikle sona erdi. Inter Miami, 6. ve 85. dakikalarda Messi, 65. dakikada Benjamin Cremaschi, 80. dakikada Marco Farfan'la (kendi kalesine), Dallas ise 37. dakikada Facundo Quignon, 45. dakikada Bernard Kamungo, 63. dakikada Alan Velasco ve 68. dakikada Robert Taylor (kendi kalesine) ile fileleri havalandırdı. Messi'nin maçın son bölümünde takımına beraberliği getiren golü, frikikten geldi.