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Lionel Messi'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG), aralarında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de yer aldığı 4 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Lionel Messinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Lionel Messi sezon başında PSG'ye transfer olmuştu.

PSG Kulübü'nden yapılan açıklamada, yapılan son rutin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın karantinaya alındığı belirtildi.

Sezon başında PSG'ye transfer olan Messi, bu sezon ligde 11 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5 gole imza attı.

  • Bu arada sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Neymar'ın tedavisine 9 Ocak'a kadar ülkesi Brezilya'da devam edileceği, 3 hafta sonra yeniden antrenmanlara çıkmasının beklendiği de ifade edildi.
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