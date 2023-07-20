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Spor

Litvanya'da turu geçmek istiyor

Avusturya kampı biten Galatasaray'da gözler 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçına çevrildi. Teknik direktör Buruk, Zalgiris Vilnius'u Litvanya'daki ilk maçta yenmek istediklerini belirterek "Kadro farkının önemi yok. Yüzde 100'le oynayacağız" dedi.

10:12 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk, Zalgris maçı öncesi temkinli.

Okan Buruk, Zalgris maçı öncesi temkinli.

Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray'da gözler gelecek hafta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçına çevirildi. Sarı-kırmızılılar, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı eleyen Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla ilk maçı 25 Temmuz Salı günü saat 21.00'de, rövanşı ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.


Avusturya'da Sturm Graz ile oynanan ve 2-0 kaybedilen son hazırlık maçının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, Zalgiris Vilnius'un önceki gün 2-1 kazandığı rövanş maçını televizyondan izlediğini belirterek, "78. dakikada Zalgiris geriye düştü ama maçı çevirmeyi başardı. İki takım da bizim kalitemizde değil" diye konuştu.


Sahaya dikkat

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oynayacakları maçla ilgili olarak "Kadro farkının önemi yok. Ciddiyeti elden bırakamayız. Herkes yüzde ıoo'nü sahaya verecek. Sentetik bir sahada oynayacağız. Bunun için de hazırlıklarımızı yapacağız.


Son maçı beğenmedim

Avusturya kampını da değerlendiren Buruk, "Son Sturm Graz karşısında kamp yorgunluğu ortaya çıktı. İyi bir kamp oldu. Bir tek son maçın performansını beğenmedim" dedi.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#Şampiyonlar Ligi
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