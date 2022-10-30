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Liverpool kendi evinde yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında konuk ettiği Leeds United'a 2-1 mağlup oldu. Van Dijk Liverpool kariyerinde ilk kez Anfield'daki bir lig maçında yenilgi yaşadı. Liverpool-Leeds United maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Liverpool 1-2 Leeds United maç özeti izle
Salah maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Leeds United'ı ağırladı.

Konuk takım, 4. dakikada Rodrigo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Liverpool, 14. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Leeds United, üst üste ataklardan sonuç alamayan ev sahibi ekibe karşı Crysencio Summerville'in 89. dakikada kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool, Mart 2021'den bu yana ilk kez Anfield Stadı'nda bir lig maçı kaybetti. Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise 2018'de başlayan Liverpool kariyerinde ilk kez görev aldığı bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.

Ligde 8 hafta sonra kazanan Leeds United, 12 puanla 15. sıraya yükseldi. Liverpool ise 16 puanda kalarak 9. basamağa geriledi.

Liverpool-Leeds United maç özetini izlemek için tıklayın.

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