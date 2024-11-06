UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Bayer Leverkusen’i 4-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Bayer Leverkusen’i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Liverpool’un 4-0’lık farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Luis Diaz 3 gol atarak maça damga vurdu. Diğer gol ise Cody Gakpo’dan geldi. Mohamed Salah 2 asist yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Liverpool bu sonuçla 12 puana yükselerek liderliğini korudu. Bayer Leverkusen ise 7 puanla 11. sırada yer aldı. Liverpool - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Maç Liverpool’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 61’ 83’ ve 90’ Luis Diaz (3), 65’ Cody Gakpo’dan geldi. Liverpool - Bayer Leverkusen maç özeti ve Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu haberimizde.
LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇ SONUCU
LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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