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Luis Diaz Leverkusen’i tek başına yıktı | ÖZET

Luis Diaz Leverkusen’i tek başına yıktı | ÖZET

10:236/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Bayer Leverkusen’i 4-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Bayer Leverkusen’i 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool evinde Bayer Leverkusen’i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Liverpool’un 4-0’lık farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Luis Diaz 3 gol atarak maça damga vurdu. Diğer gol ise Cody Gakpo’dan geldi. Mohamed Salah 2 asist yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Liverpool bu sonuçla 12 puana yükselerek liderliğini korudu. Bayer Leverkusen ise 7 puanla 11. sırada yer aldı. Liverpool - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Maç Liverpool’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 61’ 83’ ve 90’ Luis Diaz (3), 65’ Cody Gakpo’dan geldi. Liverpool - Bayer Leverkusen maç özeti ve Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu haberimizde.

LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için

LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Liverpool
#Bayer Leverkusen
#Şampiyonlar Ligi

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