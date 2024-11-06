Juventus Lille deplasmanından 1 puanla döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Juventus deplasmanda Lille ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 27' Jonathan David ve 60' Dusan Vlahovic'den (pen.) geldi. Juventus bu sonuçla 7 puanla 10. sırada yer aldı. Lille ise 7 puanla 12. sırada yer aldı. Juventus - Lille maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Juventus, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Lille'e konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Lille'in golü dakika 27'de Jonathan David'den geldi. Juventus'un golü ise Dusan Vlahovic'den geldi. Juventus - Lille maç özeti haberimizde.
JUVENTUS - LİLLE MAÇ ÖZETİ
JUVENTUS - LİLLE MAÇ ÖZETİ
JUVENTUS - LİLLE MAÇ SONUCU VE İSTATİSTİKLER
JUVENTUS - LİLLE MAÇ SONUCU VE İSTATİSTİKLER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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