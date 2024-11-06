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Juventus Lille deplasmanından 1 puanla döndü | ÖZET

Juventus Lille deplasmanından 1 puanla döndü | ÖZET

09:516/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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Juventus Lille deplasmanından 1 puanla döndü
Juventus Lille deplasmanından 1 puanla döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Juventus deplasmanda Lille ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 27' Jonathan David ve 60' Dusan Vlahovic'den (pen.) geldi. Juventus bu sonuçla 7 puanla 10. sırada yer aldı. Lille ise 7 puanla 12. sırada yer aldı. Juventus - Lille maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Juventus, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Lille'e konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Lille'in golü dakika 27'de Jonathan David'den geldi. Juventus'un golü ise Dusan Vlahovic'den geldi. Juventus - Lille maç özeti haberimizde.

JUVENTUS - LİLLE MAÇ ÖZETİ

Juventus - Lille maç özetini izlemek için

JUVENTUS - LİLLE MAÇ SONUCU VE İSTATİSTİKLER

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#Juventus
#Lille
#Şampiyonlar Ligi

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