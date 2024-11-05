UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şifresiz maçlar hangileri, TRT Spor hangi maçları veriyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta bu akşam oynanacak Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb, PSV Eindhoven - Girona maçı ile start verecek. Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız da bu akşam takımlarıyla maça çıkacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şifresiz maçlar hangileri,

TRT Spor