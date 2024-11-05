UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı bugün başlıyor. Günün açılış maçında Slovan Bratislava evinde Dinamo Zagreb’i konuk ediyor. Saat 23.00’de ise milli yıldız Arda Güler’in takımı Real Madrid evinde Milan ile Kenan Yıldız’ın takımı Juventus ise deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şifresiz maçlar hangileri, TRT Spor hangi maçları veriyor? İşte soruların yanıtları.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞİFRESİZ MAÇLAR HANGİLERİ, TRT SPOR HANGİ MAÇLARI VERİYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam TRT Spor’da yayınlanacak maçlar şu şekilde;
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Slovan Bratislava v Dinamo Zagreb (tabii spor)
20:45 PSV Eindhoven v Girona (tabii, TRT Spor)
23:00 Bologna v Monaco (tabii spor 5)
23:00 Celtic v RB Leipzig (tabii, TRT Spor)
23:00 Lille v Juventus (tabii spor 3)
23:00 Real Madrid v Milan (tabi spor 1)
23:00 Borussia Dortmund v Sturm Graz (tabii spor 4)
23:00 Sporting CP v Manchester City (tabii spor 2)
23:00 Liverpool v Bayer Leverkusen (tabii spor)