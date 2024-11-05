UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş haftanın açılış maçında evinde Malmö’yü konuk edecek. Galatasaray ise evinde Tottenham’ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi maçlar var? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası Beşiktaş-Malmö maçıyla başlayacak. Galatasaray evinde Tottenham ile Fenerbahçe ise deplasmanda AZ Alkmaar’a konuk olacak. İşte UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası programı…
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası programı şu şekilde:
18.30 Beşiktaş-Malmö
20.45 Galatasaray-Tottenham
20.45 Bodo/Glimt-Karabağ
20.45 Eintracht Frankfurt-Slavia Prag
20.45 FCSB-Midtjylland
20.45 IF Elfsborg-Braga
20.45 Ludogorets-Athletic Bilbao
20:45 Nice-Twente
20.45 Olympiakos-Rangers
20.45 U.S Gilloise-Roma
23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe
23.00 Ajax-Maccabi Tel Aviv
23.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros
23.00 Hoffenheim-Lyon
23.00 Lazio-Porto
23.00 Manchester United-PAOK
23.00 Rigas Skola-Anderlecht
23.00 Viktoria Plzen-Real Sociedad