Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi maçlar var?

11:375/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
EFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor.
EFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş haftanın açılış maçında evinde Malmö’yü konuk edecek. Galatasaray ise evinde Tottenham’ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi maçlar var? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası Beşiktaş-Malmö maçıyla başlayacak. Galatasaray evinde Tottenham ile Fenerbahçe ise deplasmanda AZ Alkmaar’a konuk olacak. İşte UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası programı…

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası programı şu şekilde:

Yarın:

18.30 Beşiktaş-Malmö

Perşembe:

20.45 Galatasaray-Tottenham

20.45 Bodo/Glimt-Karabağ

20.45 Eintracht Frankfurt-Slavia Prag

20.45 FCSB-Midtjylland

20.45 IF Elfsborg-Braga

20.45 Ludogorets-Athletic Bilbao

20:45 Nice-Twente

20.45 Olympiakos-Rangers

20.45 U.S Gilloise-Roma

23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe

23.00 Ajax-Maccabi Tel Aviv

23.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros

23.00 Hoffenheim-Lyon

23.00 Lazio-Porto

23.00 Manchester United-PAOK

23.00 Rigas Skola-Anderlecht

23.00 Viktoria Plzen-Real Sociedad

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU




#UEFA Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de satışa çıkan Audi Q6 e-tron'un iç mekanı dikkat çekiyor! Audi Q4 e-tron özellikleri ve fiyatı nedir?