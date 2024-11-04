UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Lille evinde Juventus’u konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Lille evinde Juventus’u konuk ediyor. Karşılaşma 5 Ekim Salı günü saat 23.00’de başlayacak. Lille ile Juventus, kulüp tarihlerinde bir resmi maçta ilk kez karşı karşıya gelecek. İtalyan takımlarıyla oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Lille, 6 puanla 15. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarıyla oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Juventus ise 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, Lille - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Lille - Juventus canlı izlemek linki.
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Maç 5 Ekim Salı günü saat 23.00’de başlayacak. Peki, Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille - Juventus maçını canlı izleme ekranı…
LİLLE - JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGI KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
LİLLE - JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGI KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Lille - Juventus maçı 5 Ekim
Salı günü saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor 3
ekranlarından naklen yayınlanacak.
LİLLE - JUVENTUS CANLI İZLE
LİLLE - JUVENTUS CANLI İZLE
LİLLE - JUVENTUS CANLI SKOR
LİLLE - JUVENTUS CANLI SKOR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Lille
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#UEFA Şampiyonlar Ligi