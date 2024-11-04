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Lille - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta

Lille - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta

14:414/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Lille evinde Juventus’u konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Lille evinde Juventus’u konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Lille evinde Juventus’u konuk ediyor. Karşılaşma 5 Ekim Salı günü saat 23.00’de başlayacak. Lille ile Juventus, kulüp tarihlerinde bir resmi maçta ilk kez karşı karşıya gelecek. İtalyan takımlarıyla oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Lille, 6 puanla 15. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarıyla oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Juventus ise 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, Lille - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Lille - Juventus canlı izlemek linki.

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Maç 5 Ekim Salı günü saat 23.00’de başlayacak. Peki, Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille - Juventus maçını canlı izleme ekranı…

LİLLE - JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGI KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Lille - Juventus maçı 5 Ekim
Salı günü saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor 3
ekranlarından naklen yayınlanacak.

LİLLE - JUVENTUS CANLI İZLE

Lille - Juventus maçını canlı izlemek için

LİLLE - JUVENTUS CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Lille
#Juventus
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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