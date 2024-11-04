Galatasaray - Tottenham maçına bilet var mı, satışa çıktı mı ve fiyatları ne kadar? UEFA Avrupa Ligi 4. hafta

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray Tottenham ile karşılaşacak. 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan maça sayılı günler kala, bilet fiyatları ve satış tarihleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçına bilet var mı, fiyatları ne kadar? İşte detaylar.