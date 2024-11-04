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Galatasaray - Tottenham maçına bilet var mı, satışa çıktı mı ve fiyatları ne kadar? UEFA Avrupa Ligi 4. hafta

Galatasaray - Tottenham maçına bilet var mı, satışa çıktı mı ve fiyatları ne kadar? UEFA Avrupa Ligi 4. hafta

11:384/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray - Tottenham maç bilet fiyatları...
Galatasaray - Tottenham maç bilet fiyatları...

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 4. haftasında Galatasaray evinde Premier Lig devi Tottenham’ı konuk edecek. Kulüp tarihinde Tottenham’a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nin ilk üç haftasında puan kaybetmeyen Tottenham 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kritik maç öncesinde binlerce taraftar ‘Galatasaray - Tottenham maçına bilet var mı, fiyatları ne kadar?’ sorusunun yanıtını arıyor. İşte Galatasaray - Tottenham bilet fiyatları…

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray Tottenham ile karşılaşacak. 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan maça sayılı günler kala, bilet fiyatları ve satış tarihleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçına bilet var mı, fiyatları ne kadar? İşte detaylar.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Tottenham arasındaki zorlu mücadelenin biletleri futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 7 Kasım'daki maçın biletleri Passolig'de satışa çıkacak. Merakla beklenen karşılaşmada yerini almak isteyen futbolseverler için biletlerin satın almaya açılması bekleniyor.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray - Tottenham maç bilet fiyatları stadyumun farklı bölümlerine göre değişiklik gösteriyor. Passolig üzerinden satışa çıkacak biletlerin erişime açılmasının ardından fiyatlar belli olacak. Galatasaray - Tottenham maçı için futbolseverler için heyecanlı bekleyiş ise başlamış durumda.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Tottenham maçı
7 Kasım 2024 saat 20:45
’te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak karşılaşma
TRT 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Galatasaray
#Tottenham
#UEFA Avrupa Ligi

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