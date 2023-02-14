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Spor

ÖZET | Liverpool-Everton: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-0 yendi. Liverpool-Everton maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

11:22 . 14/02/2023 Salı
AA
Liverpool'lu oyuncuların sevinçleri

Liverpool'lu oyuncuların sevinçleri

İngiltere Premier Lig'de son 4 maçında yalnızca bir puan alarak 10. sıraya kadar gerileyen Liverpool, küme düşme hattındaki Everton'ı ağırladı. Karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazandı.


Liverpool, Salah'ın 36 ve Gakpo'nun 49. dakikada kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı. Puanını 32'ye çıkaran Liverpool 9. sıraya yükseldi. Everton ise 18 puanla 18. sırada yer aldı.


Forma gelirleri depremzedelere gidecek

İki kulüp, maçta giyilen formaların imzalanarak açık artırmaya çıkarılacağını ve satıştan elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere gönderileceğini duyurmuştu.


Liverpool-Everton maç özeti izle





#Everton
#FUTBOL
#İngiltere Premier Lig
#Liverpool
#Merseyside
1 saat önce
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ÖZET | Liverpool-Everton: 2-0
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