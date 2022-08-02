Liverpool Jota'nın sözleşmesini uzattı

25 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı ile çıktığı 26 maçta 9 gol attı.

Yeni sezona Manchester City'i mağlup ederek kupayla başlayan Liverpool, forvet oyuncusu Diogo Jota ile sözleşme yeniledi.

Jota sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

85 maçta 34 gol attı

Wolverhampton'dan 2020 yılında 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olan Diogo Jota, Liverpool formasıyla 85 karşılaşmada 34 gol ve 9 asiste imza attı.

Diogo Jota, Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşme uzattı. pic.twitter.com/wJOw5SNlrR REKLAM August 2, 2022