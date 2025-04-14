Liverpool Premier Lig'de şampiyonluğa koşuyor! İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Premier Lig'de rakipleriyle arasındaki farkı açan Liverpool, sahasında West Ham United'ı Luis Diaz ve Virgil van Dijk'ın golleriyle 2-1 yendi. Karşılaşmada bir asist yapan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, adını bir kez daha Premier Lig tarihine yazdırdı. Bu sezon ligde 27 gol ve 18 asiste ulaşan Salah, 45 kez gol katkısı yaptı. Yıldız futbolcu böylece Thierry Henry ve Erling Haaland'ı geride bırakarak 38 maçlık Premier Lig sezonlarında en fazla gol katkısı veren oyuncu oldu. Zirvenin en yakın takipçisi Arsenal, evinde Brentford ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Üçüncü sıradaki yerini korumaya çalışan sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest, sahasında Everton'a 1-0 yenildi. Newcastle United, milli kaleci Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçti.





Manchester City ise Crystal Palace'ı ağırladığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 galip geldi. Ligin 32. haftasında 76 puanlı Liverpool, Arsenal'ın 13 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı Nottingham Forest 57, bir maçı eksik Newcastle United 56 ve Manchester City 55 puanla izledi.









LaLiga'da Barcelona puan farkını korudu





LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Leganes'i Jorge Saenz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Son şampiyon Real Madrid, Alaves deplasmanında uzun süre 10 kişi oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Kylian Mbappe, 38. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı müsabakada 62 dakika görev yaptı. Ligde 31. hafta, bu akşamki Atletico Madrid-Valladolid maçıyla tamamlanacak. Barcelona'nın 70 puanla zirvede yer aldığı ligde Real Madrid 66 ve bir maçı eksik Atletico Madrid 60 puan topladı.





Inter zirveyi bırakmıyor





Serie A lideri Inter, sahasında Cagliari'yi Marko Arnautovic, Lautaro Martinez ve Yann Aurel Bisseck'in golleriyle 3-1 yendi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84 dakika görev aldı. Zirve takipçisi iki takımın maçında Atalanta, evinde Bologna'yı 2-0'lık skorla geçti ve üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımının galibiyet golünü attığı mücadelede Juventus, sahasında Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Başkent derbisinde ise Lazio ile Roma 1-1 berabere kaldı. Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi.





Ligde 32. hafta, bu akşamki Napoli-Empoli maçıyla tamamlanacak. Napoli, liderin kazandığı haftada zirveyle arasındaki farkın açılmasına engel olmaya çalışacak. Inter, Serie A'da 71 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Maç eksiği bulunan Napoli 65, Atalanta 61 ve Juventus 59 puanla Inter'i izledi.





Bayern Münih ve Bayer Leverkusen puan kaybetti





Bundesliga'da lider Bayern Münih, Alman futbolunun "Der Klassiker" olarak adlandırılan maçında Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Bayern Münih'in gollerini Raphael Guerreiro ve Serge Gnabry kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri ise Maximilian Beier ve Waldemar Anton'dan geldi. Konuk takımda milli futbolcu Salih Özcan, ilk 11'de başladığı müsabakada 71 dakika görev yaptı. Son şampiyon Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile 0-0'lık eşitliğe razı oldu. Milli futbolcu Can Uzun'un 61 dakika sahada kaldığı maçta Heidenheim'ı ağırlayan Eintracht Frankfurt ise 3-0 galip geldi. Ligin 29. haftasında 69 puanlı Bayern Münih, Bayer Leverkusen (63) ve Eintracht Frankfurt'un (51) önünde liderliğini sürdürdü.





PSG haftayı maç yapmadan geçti





Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden namağlup PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmak amacıyla haftayı maç yapmadan geçti. PSG'nin Nantes ile oynaması gereken karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Aston Villa maçları nedeniyle ertelendi. Haftanın maçında Monaco, sahasında Olimpik Marsilya'yı 3-0'lık skorla geçti. Sezona beklenen başlangıcı yapamayan Olimpik Lyon ise Auxerre deplasmanında 3-1 kazanarak çıkışını sürdürdü. Ligde 29. hafta sonunda bir maçı eksik şampiyon PSG, 74 puanla zirvede yer aldı. Monaco 53, Marsilya 52 ve Lyon 51 puanla PSG'nin ardından sıralandı.



