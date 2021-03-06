Loris Karius dünya devine transfer olabilir

Karius'un hatası Malmö'yü umutlandırdı 2-0 (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu.Gruptaki diğer maçta Sarpsborg, Genk'i 3-1 mağlup etti ve 2. maçlarını oynayan tüm takımlar 3'er puana sahip oldu. Beşiktaş bir sonrakini maçında ise 25 Ekim'de İstanbul'da Genk ile karşılaşacak.