Spor Loris Karius dünya devine transfer olabilir
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Loris Karius dünya devine transfer olabilir

Beşiktaş'taki performansıyla büyük hayal kırıklığına neden olan Alman file bekçisi Loris Karius, Bayern Münih'in 'yedek kaleci' adayları arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karius 2 sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
Karius 2 sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.

Bonservisi Liverpool'da bulunan ve Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen Loris Karius için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Bavyera ekibinin yedek eldiven Nübel'i sezon sonunda Monaco'ya satmayı planladığı ve Neuer'in arkasında bekleyecek bir kaleci transfer etmek istediği bildirildi.

Alman basınında, Bayern Münih'in 'yedek kaleci' adayları arasında Loris Karius'un da olduğu kaydedildi.

Union Berlin'de düzenli olarak oynayamayan 27 yaşındaki file bekçisi, Alman ekibi formasıyla sadece 5 maça çıkabildi.

  • 2018-2020 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius, performansıyla siyah-beyazlı taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu.Gruptaki diğer maçta Sarpsborg, Genk'i 3-1 mağlup etti ve 2. maçlarını oynayan tüm takımlar 3'er puana sahip oldu. Beşiktaş bir sonrakini maçında ise 25 Ekim'de İstanbul'da Genk ile karşılaşacak.


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