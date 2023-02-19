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Spor

Karius'a gün doğdu

26 Şubat'ta İngiltere Lig Kupası Finali'nde Manchester United ile karşılaşacak Newcastle United'da Loris Karius, bu sezon ilk kez forma giyebilir. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:07 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Karius, Newcastle United'a bu sezon başı bonservissiz şekilde transfer olmuştu.

Karius, Newcastle United'a bu sezon başı bonservissiz şekilde transfer olmuştu.

İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile Manchester United 26 Şubat'ta saat 19.30'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.


Premier Lig'de dün oynanan Liverpool maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Newcastle kalecisi Nick Pope, bu maçta görev alamayacak. Sezonun ilk devresini Manchester United'da geçiren ve kiralık sözleşmesi Newcastle tarafından fesih edilerek takıma dönen takımın ikinci kalecisi Martin Dubravka ise İngiltere Lig Kupası'nda kırmızılar ile süre aldığı için format gereği bu maçta görev alamayacak.


Şans mı şanssızlık mı?

Birinci ve ikinci kalecinin süre alamayacak olması, gözleri takımın üçüncü kalecisi Loris Karius'a çevirdi. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alman kaleci, teknik direktör Eddie Howe'un formayı vermesi halinde bu finalde görev alacak.


Bu sezon ve geçen sezon hiçbir müsabakada forma giymeyen 29 yaşındaki eldiven, 28 Şubat 2021'de Union Berlin'de oynarken Hoffenheim'a karşı forma giymişti. Son maçına iki yıl önce çıkan Karius için İngiliz medyası ve taraftarlar bu durumun Karius'un şansı mı yoksa Newcastle'ın şanssızlığı mı olduğu konusunu tartışıyor.


Diğer taraftan Karius'un oynamaması halinde Newcastle'ın ikinci takımının kalesini koruyan Mark Gillespie'ın forma giymesi bekleniyor.


#Newcastle United
#Loris Karius
#İngiltere Lig Kupası
#Manchester United
40 dakika önce
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Karius'a gün doğdu
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