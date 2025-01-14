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Loris Karius resmi imzayı attı: Sözleşme 6 aylık

Loris Karius resmi imzayı attı: Sözleşme 6 aylık

16:3514/01/2025, Salı
AA
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Loris Karius, Schalke 04 ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Loris Karius, Schalke 04 ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Almanya 2. Bundesliga ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.


Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.





#Schalke 04
#Loris Karius
#Transfer

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