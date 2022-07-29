Luan Peres Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Luan Peres ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Luan Peres, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. Futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı." ifadelerine yer verdi.

"Çok mutluyum"

Luan Peres, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu, taraftara da mesaj göndererek verdiği demeçte, "Fenerbahçe taraftarı, sahada her şeyini veren bir oyuncu görecek. Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum Çok mutluyum." cümlelerine yer verdi.