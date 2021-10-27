Spor Dünyaca ünlü yıldızın hapis cezası askıya alındı
FUTBOL FUTBOL

Dünyaca ünlü yıldızın hapis cezası askıya alındı

İspanya'da Madrid İl Mahkemesi, kadına şiddet suçundan hakkında 6 ay hapis kararı verilen Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez'in cezasının yürürlüğe girmesini askıya aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Lucas Hernandezin İspanyadaki hapis cezası askıya alındı
Lucas Hernandez bu yıl 9 karşılaşmada görev yaptı.

Bayern Münih forması giyen Lucas Hernandez'in itirazını, "ailevi ve sosyal nedenlerden dolayı" kabul ettiğini açıklayan mahkeme, futbolcuya 96 bin avro para cezası vererek, hapis cezasının yürürlüğe girmemesi için 4 yıl boyunca suç işlememe şartı koydu.

Suça karışırsa hapse girecek

Fransız futbolcunun 4 yıl içinde bir suça karışması halinde, 6 aylık hapis cezasının yürürlüğe gireceği kaydedildi.

  • Atletico Madrid'de oynadığı dönemde, 3 Şubat 2017'de, o dönem eşi olan Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga etmesi sonrasında "toplum içinde aile içi şiddet" suçlamasıyla Madrid'deki bir mahkeme tarafından ceza alan Hernandez, 18 Ekim'de mahkemeye gelerek ifade vermiş ve cezasının askıya alınmasını talep etmişti.

Bayern Münih'in yıldız oyuncusuna hapis cezası verildi
SPOR
Bayern Münih'in yıldız oyuncusuna hapis cezası verildi


Bill Gates Fethiyeye, Jeff Bezos Gökova Körfezine demir attı

Bill Gates Fethiye'ye, Jeff Bezos Gökova Körfezi'ne demir attı
Kilosu 60 bin lira

Kilosu 60 bin lira

Karabük'te üretimi artırılacak.
Kaldırımdan 3üncü şerit

Kaldırımdan
3'üncü şerit

Yayalardan bile yol istediler: Vatandaş çileden çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir
Dünya

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir

Koronavirüs pandemisi ve küresel ısınmanın neden olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle dünyada zengin ile fakir arasındaki uçurum son yıllarda derinleşti. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada şu anda yakın bir zamanda açlıktan ölecek 42 milyon insanın bulunduğunu belirterek, milyarderlere ellerini ceplerini atmaları çağrısı yaptı. Beasley, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlığın biteceğini söyledi.
Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi 'NASA Space Adventure' İstanbul'a geliyor
Teknoloji

Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi 'NASA Space Adventure' İstanbul'a geliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure sergisi, 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. Bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ve interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi; 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak.
Şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Ayla: Ölmek istemiyorum
Gündem

Şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Ayla: Ölmek istemiyorum

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eşi Serhat T.'den, sürekli şiddet gördüğü için 38 günde evini terk ederek gittiği babaevinde boşanma davası açan Ayla B. T., ölümle tehdit edildiğini söyledi. Ayla B. T uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşinin, babasını döverek burnunu da kırdığını belirterek, "Ben dışarı adımımı atamıyorum. Atsam bile dayak yiyorum, babam dayak yiyor. Beni çarşı içerisinde darp etti, kaşımı patlattı. Ben ölmek istemiyorum. Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyorum" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.