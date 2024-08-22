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Spor

Lugano - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak olan mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Lugano-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:51 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:24 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar avantaj peşinde.
Siyah-beyazlılar avantaj peşinde.

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.


Siyah-beyazlılarda, UEFA Listesi'nde yer almayan Oxlade-Chamberlain ve Amartey mücadelede forma giyemeyecek.


LUGANO - BEŞİKTAŞ 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Steffen, Bislimi, Correia, Przybylko.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ndour, Rashica, Rafa Silva, Immobile.


LUGANO - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


AVRUPA LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI



#Beşiktaş
#Lugano
#Avrupa Ligi
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