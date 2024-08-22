Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlılarda, UEFA Listesi'nde yer almayan Oxlade-Chamberlain ve Amartey mücadelede forma giyemeyecek.
LUGANO - BEŞİKTAŞ 11'LER
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Steffen, Bislimi, Correia, Przybylko.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ndour, Rashica, Rafa Silva, Immobile.