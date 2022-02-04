Spor Luiz Adriano Antalyasporda
TRANSFER

Luiz Adriano Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı forvet oyuncusu 34 yaşındaki Luiz Adriano'yu transfer etti.

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Haber Merkezi AA
Luiz Adriano Antalyasporda
Adriano teknik direktör Nuri Şahin'le bir araya geldi.

Antalyaspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak ülkesinin takımlarından Palmeiras’ta forma giyen Luiz Adriano’yu renklerine bağladı.

Kulüp sosyal medya hesabından, ‘Hoş geldin Luiz Adriano’ adıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Luiz Adriano ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

"Buradayım"

Kendisi için hazırlanan videoda konuşan Luiz Adriano, “Bu güzel şehirle ilgili bana bilgi verilirken, hep Antalya’nın memleketim gibi olduğundan bahsettiler. ’Hem insanı hem havası sıcaktır’ dediler. Soğuk bize göre değil de dediler. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla kar yağmaz da dediler, yağdı. Forvet gelmez dediler, geldi. Ben Luiz Adriano, olmaz denilenleri gerçekleştirmek için buradayım” cümlelerine yer verdi.


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