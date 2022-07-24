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Luiz Gustavo Al Nassr'da: 1+1 yıllık anlaşma sağlandı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luiz Gustavo Al Nassrda: 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
Transfermarkt verilerine göre Luiz Gustavo'nun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Fenerbahçe uzun süredir yollarını ayırmak istediği Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ile resmen vedalaştı. Sarı-lacivertli kulüpten gece 03.15'te yapılan açıklamada 35 yaşındaki oyuncu için Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına vardığını ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verildiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten senelik 4 milyon euroya yakın maaş alan oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

  • Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayı 97 karşılaşmada giydi. Brezilyalı oyuncu bu mücadelelerde 5 gol ve 3 asistle oynadı.
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