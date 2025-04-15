Luka Modric Championship ekibine ortak oldu

Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 48 maçta 4 gol atıp 7 asist kaydetti.
Real Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak oldu.
Swansea City'den yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcu Luka Modric'in kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi.
39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.
Swansea City, İngiltere 2. futbol liginde (Championship) 54 puanla 12. sırada bulunuyor.
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