Luka Modric Championship ekibine ortak oldu

Swansea City'den yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcu Luka Modric'in kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi.

39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.