Luka Modric'ten tarihi Brezilya zaferi için Türkiye mesajı

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, maçtan sonra Real Madrid'ten takım arkadaşı olduğu Brezilya'nın futbolcusu Rodrigo'ya neler söylediğini açıkladı.

Modric, penaltı kaçıran Rodrigo'yu teselli ettiğini belirtti ve "Rodrigo'ya bunun kendisini güçlendireceğini ve herkesin penaltı kaçırdığını söyledim. EURO 2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Modric, 2008'deki maç için 'hayatımın en kötü anlarından biriydi' ifadelerini kullanmış ve etkisini zor atlattığını belirtmişti.