Luka Modric'ten tarihi Brezilya zaferi için Türkiye mesajı

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, maçtan sonra Real Madrid'ten takım arkadaşı olduğu Brezilya'nın futbolcusu Rodrigo'ya neler söylediğini açıkladı.
Modric, penaltı kaçıran Rodrigo'yu teselli ettiğini belirtti ve "Rodrigo'ya bunun kendisini güçlendireceğini ve herkesin penaltı kaçırdığını söyledim. EURO 2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere Modric, 2008'deki maç için 'hayatımın en kötü anlarından biriydi' ifadelerini kullanmış ve etkisini zor atlattığını belirtmişti.
#ÖZET | HIRVATİSTAN TARİH YAZDI!
👋Sambacılar'ı penaltılarla eve yolladılar…
🏆2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi golsüz, uzatma bölümü 1-1 biten maçta 🇭🇷Hırvatistan penaltılarla 🇧🇷Brezilya'yı eledi ve yarı finale yükseldi.
📽️İşte maçın özeti:👇 pic.twitter.com/suXw1zuxQk
#ÖZET | HIRVATİSTAN TARİH YAZDI!