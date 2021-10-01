Maç öncesi iddialı açıklama: "Beşiktaş'a gol atacağımı hissediyorum"

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Sivasspor'da İspanyol futbolcu Jorge Felix, mücadele öncesi görüşlerini paylaştı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlılara karşı iddialı açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Felix'in açıklamaları şöyle;
"İnşallah maçı kazanacağız"
- "Şu anda İstanbul'dayız ve yarın oynanacak maça hazırlanıyoruz. 2 maçtır kazanıyoruz. Bende takıma yardımcı oluyorum. Yarın Beşiktaş'a karşı da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. İnşallah maçı kazanacağız, beklentimiz bu yönde."
"Gol atacağımı hissediyorum"
- "Gol atarak Sivasspor'a yardımcı oluyorum. Gol atmak için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Gol atacağıma dair bir his var içimde."
"Sakatlar Beşiktaş'ı etkileyecek"
- "Beşiktaş, son dönemde çok büyük bir maç trafiğinde geçiyor, çok sakat oyuncusu var. Bu onları etkileyecektir ama çok sayıda da oyunculara sahipler. Beşiktaş Beşiktaş'tır; oynamayacak oyuncuların yerlerine başka oynayacak oyuncuları da var."