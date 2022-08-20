Giresunspor son dakika golüyle güldü

Giresunspor, Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı, 90. dakikada Bajic ile bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Yeşil beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükseltirken, Kasımpaşa ise 0 puanla ligin son sırasına demir attı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Giresunspor’da kaleci Onurcan’ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Hayrullah’ın pasında topla buluşan Traore’nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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39. dakikada Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fall’ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada rakip sahada baskı kuran Kasımpaşa’da ceza yayından Hadergjonaj’ın sert şutunu kaleci Onurcan kontrol etti.

64. dakikada Giresunspor’da Mejia rakibinden topu alarak ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Mejia’nın vuruşuna kaleci Mahmut uzanarak topu kurtardı.

84. dakikada Giresunspor’da sağ kanatta ilerleyen Sergio’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Doğan Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mahmut’ta kaldı.

90. dakikada atağa geçen Giresunspor’da Doğan Can hızla kanattan gelerek kale yakınına orta yaptı. Burada topla buluşan Bajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Engin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx, Alper Akarsu

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Traore xx, Mejia xx (Murat Cem dk. 64 x), Serginho xx (Rahmetullah dk. 89 ?), Savicevic xx (Doğan Can dk. 65 xxx), Borja xx (Erol Can dk. 89 ?), Bajic xxx (Kadir dk. 90 3 ?)

Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Petretta xx (Mehmet Fevzi dk. 11 x), Turgay Philipp xx (Aytaç dk. 68 x), Eysseric xx (Yunus dk. 83 ?), Hajradinovic xx, Fall xx (Tunay dk. 83 ?), Ahmet Emin xx (Celina dk. 69 x), Bahoken xx

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Yedekler: Erdem, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Berat

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Riad Bajic (dk. 90) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Mejia, Hayrullah Bilazer, Alexis Perez (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp (Kasımpaşa)



