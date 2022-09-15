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ÖZET | Başakşehir 3-0 Fiorentina

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fiorentina'yı ağırladı. Temsilcimiz, Serdar Gürler'in 2, Traore'nin tek golüyle zorlu rakibini 3-0 mağlup ederek Avrupa'daki yoluna galibiyetle devam ediyor. Başakşehir - Fiorentina maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç sonucu: Başakşehir 3-0 Fiorentina: 📺 ÖZET İZLE
Başakşehir'in galibiyet sevinci

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fiorentina'yı ağırladı. Temsilcimiz, Serdar Gürler'in 2, Traore'nin tek golüyle zorlu rakibini 3-0 mağlup ederek Avrupa'daki yoluna galibiyetle devam ediyor. Başakşehir - Fiorentina maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Başakşehir - Fiorentina maç özeti izle

7. dakikada İsmail’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi’nin şutunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada sol kanattan Mert Hakan’ın ortasında ceza sahası içinde Gustavo’nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

25. dakikada ceza sahası sol çaprazdan İrfan Can’ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

49. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan Jonathan Ikone ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

57. dakikada Serdar Gürler takımını öne geçiren golü atıyor. 1-0

71. dakikada Serdar Gürler ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor. 2-0

76. dakikada daha önce sarı kartı bulunan Jonathan Ikone, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

90. dakikada Bertrand Traore tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

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