MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Siyah beyazlılar, 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
- Rizespor 11'i: Tarık, Alikulov, Mocsi, Taha, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Ali Sowe.
- Beşiktaş 11'i: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Bakhtiyor, Al Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısını 1-1 eşitlikle tamamladı.
3. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Varesanovic, pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu. Sowe'nin vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top kornere gitti.
6. dakikada sol kanattan Akintola'nın içeri çevirdiği pasta Hadziahmetovic'in şutunu Zaynutdinov kafayla uzaklaştırdı. Atağın devamında sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in verdiği pasta Ghezzal'ın vuruşu yandan auta gitti.
15. dakikada sol kanatta topu kazanan Akintola, ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu, bu oyuncunun şutunu Mert Günok kurtardı. Dönen topta boş pozisyondan Varesanovic topu üstten auta attı.
18. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Ali Sowe'nin yerden vuruşunda kaleci Mert Günok başarılı olarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Olawoyin'in ceza sahasına yolladığı pasta Tayyip Talha topu uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
- 38. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic ceza sahası içinde Alikulov'u gördü. Alikulov'un kafa vuruşunda Gedson Fernandes'ten seken topu tekrar önünde bulan Alikulov sert vurdu. Kaleci Mert Günok'tan seken top, Gedson Fernandes'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0.
45+3 Beşiktaş beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Ernest Muçi, driplingle ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta kaleci Tarık Çetin'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1.
62. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında ceza sahası dışından Alikulov'un şutunda top auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası içinde Alikulov'un kafayla indirdiği topa Akintola'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
90+3. dakikada orta sahada topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
90+5. dakikada topa ceza sahasına sokulan Vaclav Jurecka'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.