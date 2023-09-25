MAÇ SONUCU | Hatayspor - Trabzonspor: 3-2

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Bordo mavililer, Mersin'de oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Visca ve Onuachu atarken Hatay'ın golleri Rivas, Lamkel ve Dele Bashiru'dan geldi.