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Spor

MAÇ SONUCU | Hatayspor - Trabzonspor: 3-2

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Bordo mavililer, Mersin'de oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Visca ve Onuachu atarken Hatay'ın golleri Rivas, Lamkel ve Dele Bashiru'dan geldi.

22:00 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hataysporlu futbolcuların son dakikada gelen gol sonrasında yaşadığı sevinç.

Hataysporlu futbolcuların son dakikada gelen gol sonrasında yaşadığı sevinç.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Bordo mavililer, Mersin'de oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Visca ve Onuachu atarken Hatay'ın golleri Rivas, Lamkel ve Dele Bashiru'dan geldi.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada Aburjania ile paslaşarak cezaalanına sokulan Dele-Bashiru’nun vuruşunda top kalecide kaldı.

44. dakikada Uğurcan’ın degajında Onuachu’nun kafa pasında topla buluşan Edin Visca cezaalanına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+7. dakikada Edin Visca’nın pasında sol çaprazda topla buluşan Enis Bardhi’nin vuruşunda kaleci Erce yatarak uzaklaştırdı.

53. dakikada Rivas’ın soldan cezaalanına ortasında Lamkel Ze’nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten döndü.

62. dakikada soldan cezaalanına sokulan Eren Elmalı’nın pasında arka direkte topla buluşan Paul Onuachu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

72. dakikada Hatayspor atağında Strandberg’in vuruşunda defansa çarpan topla buluşan Rigoberto Rivas’ın arka direkte gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada cezayayı üzerinde Dele-Bashiru’nun sert şutunda Lamkel Ze’nin dokunuşunda top filelerle buluştu. 2-2

90&6 dakikada soldan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes’in pasında topla buluşan Dele-Bashiru’nun sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

#Hatayspor
#Trabzonspor
#Süper Lig
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